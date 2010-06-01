|Производитель / Поставщик
|KYB
|№ Производителя
|344816
|Наименование
|Амортизатор
|Сторона установки
|Задний мост
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Тип амортизатора
|давление газа
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень, нижнее отверстие
|Конструкция амортизатора
|Телескопический амортизатор
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
NISSAN
JUKE (F15)
1.2 DIG-T
2010.06 - Выпускается
NISSAN
JUKE (F15)
1.5 dCi
2010.06 - Выпускается
NISSAN
JUKE (F15)
1.6
2010.06 - Выпускается
NISSAN
JUKE (F15)
1.6
2010.06 - Выпускается
NISSAN
JUKE (F15)
1.6 DIG-T
2010.06 - Выпускается
NISSAN
JUKE (F15)
1.6 DIG-T 4x4
2010.06 - Выпускается
NISSAN
JUKE (F15)
1.6 DIG-T NISMO
2010.06 - Выпускается
NISSAN
JUKE (F15)
1.6 DIG-T NISMO 4x4
2010.06 - Выпускается
NISSAN
JUKE (F15)
1.6 DIG-T NISMO RS
2010.06 - Выпускается
NISSAN
JUKE (F15)
1.6 DIG-T NISMO RS 4x4
2010.06 - Выпускается
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