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Амортизатор артикул 344393 KYB в Алматы

344393 KYB Амортизатор
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 344393
Наименование Амортизатор
Сторона установки передний мост
Тип амортизатора давление газа
Способ крепления амортизатора верхний стержень, нижний мост
Система амортизатора двухтрубный
Конструкция амортизатора Телескопический амортизатор

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Амортизатор KYB с артикулом 344393 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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