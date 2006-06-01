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Амортизатор артикул 344285 KYB в Алматы

344285 KYB Амортизатор
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 344285
Наименование Амортизатор
Сторона установки передний мост
Система амортизатора двухтрубный
Тип амортизатора давление газа
Способ крепления амортизатора верхний стержень, нижнее отверстие
Конструкция амортизатора Телескопический амортизатор

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
HYUNDAI STAREX Автобус (A1) 2.5 CRDi 2006.06 - 2007.12

Если хотите купить Амортизатор KYB с артикулом 344285 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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