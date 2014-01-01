|Производитель / Поставщик
|KYB
|№ Производителя
|344228
|Наименование
|Амортизатор
|Сторона установки
|Задний мост
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Тип амортизатора
|давление газа
|Способ крепления амортизатора
|верхнее отверстие, нижнее отверстие
|Конструкция амортизатора
|Телескопический амортизатор
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Амортизатор KYB с артикулом 344228 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита