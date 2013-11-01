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Амортизатор артикул 343833 KYB в Алматы

343833 KYB Амортизатор
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 343833
Наименование Амортизатор
Сторона установки Задний мост
Система амортизатора двухтрубный
Тип амортизатора давление газа
Способ крепления амортизатора верхний стержень, нижнее отверстие
Конструкция амортизатора Телескопический амортизатор
Длина [мм] 606

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
RENAULT LOGAN/STEPWAY II (L8_) 1.2 2013.11 - Выпускается
RENAULT LOGAN/STEPWAY II (L8_) 1.2 2013.11 - Выпускается
RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.2 16V 2013.11 - Выпускается
RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.2 16V 2013.11 - Выпускается
RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.2 16V 2013.11 - Выпускается
RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.2 16V 2013.11 - Выпускается
RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.6 2013.11 - Выпускается
RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.6 2013.11 - Выпускается
RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.6 2013.11 - Выпускается
RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.6 (B8JA) 2013.11 - Выпускается

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+7 (705) 207 73-59

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