|Производитель / Поставщик
|KYB
|№ Производителя
|343827
|Наименование
|Амортизатор
|Сторона установки
|Задний мост
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Тип амортизатора
|давление газа
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень, нижнее отверстие
|Конструкция амортизатора
|Телескопический амортизатор
|Внешний диаметр стойки амортизатора [мм]
|38,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
RENAULT
DUSTER (HM_)
1.5 dCi 110 (HMAB)
2019.07 - Выпускается
RENAULT
DUSTER (HS_)
1.6 16V
2012.02 - Выпускается
RENAULT
DUSTER (HS_)
1.6 16V (HSAT)
2012.02 - Выпускается
RENAULT
DUSTER (HS_)
2.0
2012.02 - Выпускается
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