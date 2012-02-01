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Амортизатор артикул 343827 KYB в Алматы

343827 KYB Амортизатор
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 343827
Наименование Амортизатор
Сторона установки Задний мост
Система амортизатора двухтрубный
Тип амортизатора давление газа
Способ крепления амортизатора верхний стержень, нижнее отверстие
Конструкция амортизатора Телескопический амортизатор
Внешний диаметр стойки амортизатора [мм] 38,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
RENAULT DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 (HMAB) 2019.07 - Выпускается
RENAULT DUSTER (HS_) 1.6 16V 2012.02 - Выпускается
RENAULT DUSTER (HS_) 1.6 16V (HSAT) 2012.02 - Выпускается
RENAULT DUSTER (HS_) 2.0 2012.02 - Выпускается

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