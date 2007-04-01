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Амортизатор артикул 343812 KYB в Алматы

343812 KYB Амортизатор
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 343812
Наименование Амортизатор
Сторона установки Задний мост
Тип амортизатора давление газа
Система амортизатора двухтрубный
Способ крепления амортизатора верхний стержень, нижнее отверстие
Конструкция амортизатора Телескопический амортизатор

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT 4x4 (RW 416) 2007.04 - Выпускается
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT 4x4 (RW 416) 2007.04 - Выпускается
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SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.9 DDiS 4x4 (RW 419D) 2007.04 - Выпускается

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