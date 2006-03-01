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Амортизатор артикул 343810 KYB в Алматы

343810 KYB Амортизатор
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 343810
Наименование Амортизатор
Сторона установки Задний мост
Тип амортизатора давление газа
Система амортизатора двухтрубный
Способ крепления амортизатора верхний стержень, нижнее отверстие
Конструкция амортизатора Амортизатор с пружиной отбоя

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.4 2006.03 - 2012.06
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi 2006.03 - 2012.06
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi 2006.03 - 2012.06
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi 2006.03 - 2012.06
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi 2006.03 - 2012.06
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi 2006.03 - 2012.06
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi 2006.03 - 2012.06
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.6 2006.03 - 2012.06
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.6 2006.03 - 2012.06

Если хотите купить Амортизатор KYB с артикулом 343810 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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