|Производитель / Поставщик
|KYB
|№ Производителя
|343810
|Наименование
|Амортизатор
|Сторона установки
|Задний мост
|Тип амортизатора
|давление газа
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень, нижнее отверстие
|Конструкция амортизатора
|Амортизатор с пружиной отбоя
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
NISSAN
NOTE (E11, NE11)
1.4
2006.03 - 2012.06
NISSAN
NOTE (E11, NE11)
1.5 dCi
2006.03 - 2012.06
NISSAN
NOTE (E11, NE11)
1.5 dCi
2006.03 - 2012.06
NISSAN
NOTE (E11, NE11)
1.5 dCi
2006.03 - 2012.06
NISSAN
NOTE (E11, NE11)
1.5 dCi
2006.03 - 2012.06
NISSAN
NOTE (E11, NE11)
1.5 dCi
2006.03 - 2012.06
NISSAN
NOTE (E11, NE11)
1.5 dCi
2006.03 - 2012.06
NISSAN
NOTE (E11, NE11)
1.6
2006.03 - 2012.06
NISSAN
NOTE (E11, NE11)
1.6
2006.03 - 2012.06
Если хотите купить Амортизатор KYB с артикулом 343810 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита