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343 8000_амортизатор задний !\ Peugeot 301, Citroen C-Elysee 12> артикул 3438000 KYB в Алматы

3438000 KYB 343 8000_амортизатор задний !\ Peugeot 301, Citroen C-Elysee 12>
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 3438000
Наименование 343 8000_амортизатор задний !\ Peugeot 301, Citroen C-Elysee 12>
Сторона установки Задний мост
Тип амортизатора давление газа
Система амортизатора двухтрубный
Конструкция амортизатора Телескопический амортизатор
Способ крепления амортизатора верхнее отверстие, нижнее отверстие

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
CITROËN C3 III (SX) 1.2 PureTech 82 2017.02 - Выпускается
CITROËN C3 III (SX) 1.2 PureTech 82 LPG 2017.02 - Выпускается
CITROËN C3 III (SX) 1.2 THP 110 2017.02 - Выпускается
CITROËN C3 III (SX) 1.2 VTi 68 2017.02 - Выпускается
CITROËN C3 III (SX) 1.2 VTi 82 2017.02 - Выпускается
CITROËN C3 III (SX) 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) 2017.02 - Выпускается
CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 100 2017.02 - Выпускается
CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 75 2017.02 - Выпускается
CITROËN C3 III (SX) 1.6 VTi (SXNFPT) 2017.02 - Выпускается
CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 100 2019.03 - Выпускается
CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 100 2019.03 - Выпускается
CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 75 2019.03 - Выпускается
CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) PureTech 110 2019.03 - Выпускается
CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) PureTech 82 2019.03 - Выпускается
CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.2 VTi 72 (DDHMY0) 2012.11 - 2017.01
CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.2 VTi 82 2012.11 - 2017.01
CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.5 BlueHDi 100 2012.11 - 2017.01
CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.6 HDI 92 2012.11 - 2017.01
CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.6 VTi 115 (DDNFP0, DDNFP6, DDNFP9) 2012.11 - 2017.01
PEUGEOT 301 1.2 VTi 72 2012.11 - 2017.10
PEUGEOT 301 1.2 VTi 82 2012.11 - 2017.10
PEUGEOT 301 1.5 BlueHDI 100 2012.11 - 2017.10
PEUGEOT 301 1.6 BlueHDi 100 2012.11 - 2017.10
PEUGEOT 301 1.6 HDI 90 2012.11 - 2017.10
PEUGEOT 301 1.6 VTi 115 2012.11 - 2017.10

Если хотите купить 343 8000_амортизатор задний !\ Peugeot 301, Citroen C-Elysee 12> KYB с артикулом 3438000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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