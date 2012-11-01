|Производитель / Поставщик
|KYB
|№ Производителя
|3438000
|Наименование
|343 8000_амортизатор задний !\ Peugeot 301, Citroen C-Elysee 12>
|Сторона установки
|Задний мост
|Тип амортизатора
|давление газа
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Конструкция амортизатора
|Телескопический амортизатор
|Способ крепления амортизатора
|верхнее отверстие, нижнее отверстие
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CITROËN
C3 III (SX)
1.2 PureTech 82
2017.02 - Выпускается
CITROËN
C3 III (SX)
1.2 PureTech 82 LPG
2017.02 - Выпускается
CITROËN
C3 III (SX)
1.2 THP 110
2017.02 - Выпускается
CITROËN
C3 III (SX)
1.2 VTi 68
2017.02 - Выпускается
CITROËN
C3 III (SX)
1.2 VTi 82
2017.02 - Выпускается
CITROËN
C3 III (SX)
1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU)
2017.02 - Выпускается
CITROËN
C3 III (SX)
1.6 BlueHDi 100
2017.02 - Выпускается
CITROËN
C3 III (SX)
1.6 BlueHDi 75
2017.02 - Выпускается
CITROËN
C3 III (SX)
1.6 VTi (SXNFPT)
2017.02 - Выпускается
CITROËN
C3 III Van (SX_, SY_)
BlueHDi 100
2019.03 - Выпускается
CITROËN
C3 III Van (SX_, SY_)
BlueHDi 100
2019.03 - Выпускается
CITROËN
C3 III Van (SX_, SY_)
BlueHDi 75
2019.03 - Выпускается
CITROËN
C3 III Van (SX_, SY_)
PureTech 110
2019.03 - Выпускается
CITROËN
C3 III Van (SX_, SY_)
PureTech 82
2019.03 - Выпускается
CITROËN
C-ELYSEE (DD_)
1.2 VTi 72 (DDHMY0)
2012.11 - 2017.01
CITROËN
C-ELYSEE (DD_)
1.2 VTi 82
2012.11 - 2017.01
CITROËN
C-ELYSEE (DD_)
1.5 BlueHDi 100
2012.11 - 2017.01
CITROËN
C-ELYSEE (DD_)
1.6 HDI 92
2012.11 - 2017.01
CITROËN
C-ELYSEE (DD_)
1.6 VTi 115 (DDNFP0, DDNFP6, DDNFP9)
2012.11 - 2017.01
PEUGEOT
301
1.2 VTi 72
2012.11 - 2017.10
PEUGEOT
301
1.2 VTi 82
2012.11 - 2017.10
PEUGEOT
301
1.5 BlueHDI 100
2012.11 - 2017.10
PEUGEOT
301
1.6 BlueHDi 100
2012.11 - 2017.10
PEUGEOT
301
1.6 HDI 90
2012.11 - 2017.10
PEUGEOT
301
1.6 VTi 115
2012.11 - 2017.10
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