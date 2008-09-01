|Производитель / Поставщик
|KYB
|№ Производителя
|343484
|Наименование
|Амортизатор подвески MB Sprinter задний газомасляный 343484
|Сторона установки
|Задний мост
|Тип амортизатора
|давление газа
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Способ крепления амортизатора
|верхнее отверстие, нижнее отверстие
|Конструкция амортизатора
|Телескопический амортизатор
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,...
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,...
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Автобус (B906)
310 CDI (906.731, 906.733, 906.735)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Автобус (B906)
311 CDI (906.731, 906.733, 906.735)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Автобус (B906)
313 CDI (906.731, 906.733, 906.735)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Автобус (B906)
315 CDI (906.731, 906.733, 906.735)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Автобус (B906)
316 (906.733, 906.735)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Автобус (B906)
316 CDI (906.731, 906.733, 906.735)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Автобус (B906)
316 LGT
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Автобус (B906)
318 CDI (906.731, 906.733, 906.735)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Автобус (B906)
319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Автобус (B906)
324 (906.733, 906.735)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Фургон (B906)
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Фургон (B906)
310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Фургон (B906)
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Фургон (B906)
313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Фургон (B906)
313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Фургон (B906)
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Фургон (B906)
316 (906.635, 906.633)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Фургон (B906)
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Фургон (B906)
316 LGT (906.633, 906.635)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Фургон (B906)
316 NGT (906.633, 906.635)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Фургон (B906)
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Фургон (B906)
319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Фургон (B906)
324 (906.633, 906.635, 906.637)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)
2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)
2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)
2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)
2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)
2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)
2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
214 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)
2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)
2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
216 (906.113, 906.213)
2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)
2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)
2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)
2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
224 (906.113, 906.213)
2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Автобус (B906)
210 CDI (906.711, 906.713)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Автобус (B906)
211 CDI (906.711, 906.713)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Автобус (B906)
211 CDI (906.711, 906.713)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Автобус (B906)
213 CDI (906.711, 906.713)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Автобус (B906)
214 CDI (906.711, 906.713)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Автобус (B906)
215 CDI (906.711, 906.713)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Автобус (B906)
216 (906.713)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Автобус (B906)
216 CDI (906.711, 906.713)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Автобус (B906)
224 (906.713)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Фургон (B906)
209 CDI (906.611, 906.613)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Фургон (B906)
210 CDI (906.611, 906.613)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Фургон (B906)
211 CDI (906.611, 906.613)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Фургон (B906)
211 CDI (906.611, 906.613)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Фургон (B906)
213 CDI (906.611, 906.613)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Фургон (B906)
213 CDI (906.611, 906.613)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Фургон (B906)
214 CDI (906.611, 906.613)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Фургон (B906)
215 CDI (906.611, 906.613)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Фургон (B906)
216 (906.613)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Фургон (B906)
216 CDI (906.611, 906.613)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Фургон (B906)
218 CDI (906.611, 906.613)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Фургон (B906)
219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Фургон (B906)
224 (906.613)
2008.09 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-35 автобус (2E)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-35 автобус (2E)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-35 автобус (2E)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-35 автобус (2E)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 фургон (2E)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 фургон (2E)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 фургон (2E)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
VW
CRAFTER 30-50 фургон (2E)
2.5 TDI
2006.04 - Выпускается
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