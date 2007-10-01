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Амортизатор артикул 343482 KYB в Алматы

343482 KYB Амортизатор
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 343482
Наименование Амортизатор
Сторона установки Задний мост
Тип амортизатора давление газа
Система амортизатора двухтрубный
Способ крепления амортизатора верхний стержень, нижнее отверстие
Конструкция амортизатора Телескопический амортизатор

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.4 2007.10 - Выпускается
RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.5 dCi 2007.10 - Выпускается
RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.5 dCi 2007.10 - Выпускается
RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.5 dCi (KS04, KS1L) 2007.10 - Выпускается
RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.6 2007.10 - Выпускается
RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.6 (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) 2007.10 - Выпускается

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