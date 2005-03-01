|Производитель / Поставщик
|KYB
|№ Производителя
|343423
|Наименование
|Амортизатор
|Сторона установки
|Задний мост
|Тип амортизатора
|давление газа
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень, нижнее отверстие
|Конструкция амортизатора
|Телескопический амортизатор
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CHEVROLET
AVEO / KALOS седан (T250, T255)
1.2
2005.03 - Выпускается
CHEVROLET
AVEO / KALOS седан (T250, T255)
1.2
2005.03 - Выпускается
CHEVROLET
AVEO / KALOS седан (T250, T255)
1.2
2005.03 - Выпускается
CHEVROLET
AVEO / KALOS седан (T250, T255)
1.2 LPG
2005.03 - Выпускается
CHEVROLET
AVEO / KALOS седан (T250, T255)
1.4
2005.03 - Выпускается
CHEVROLET
AVEO / KALOS седан (T250, T255)
1.4
2005.03 - Выпускается
CHEVROLET
AVEO / KALOS седан (T250, T255)
1.4
2005.03 - Выпускается
CHEVROLET
AVEO / KALOS седан (T250, T255)
1.5
2005.03 - Выпускается
CHEVROLET
AVEO / KALOS Хэтчбэк (T200)
1.4
2005.03 - 2008.05
CHEVROLET
AVEO / KALOS Хэтчбэк (T200)
1.5
2005.03 - 2008.05
CHEVROLET
AVEO / KALOS Хэтчбэк (T250, T255)
1.2
2008.04 - Выпускается
CHEVROLET
AVEO / KALOS Хэтчбэк (T250, T255)
1.2
2008.04 - Выпускается
CHEVROLET
AVEO / KALOS Хэтчбэк (T250, T255)
1.2
2008.04 - Выпускается
CHEVROLET
AVEO / KALOS Хэтчбэк (T250, T255)
1.2 LPG
2008.04 - Выпускается
CHEVROLET
AVEO / KALOS Хэтчбэк (T250, T255)
1.4
2008.04 - Выпускается
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