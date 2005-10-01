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Амортизатор артикул 343281 KYB в Алматы

343281 KYB Амортизатор
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 343281
Наименование Амортизатор
Сторона установки Задний мост
Система амортизатора двухтрубный
Способ крепления амортизатора верхний стержень, нижнее отверстие
Тип амортизатора давление газа
Конструкция амортизатора Телескопический амортизатор

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 2005.10 - 2007.05
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 2005.10 - 2007.05
SKODA SUPERB I (3U4) 2.0 TDI 2005.10 - 2007.05

Если хотите купить Амортизатор KYB с артикулом 343281 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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