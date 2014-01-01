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Амортизатор артикул 343245 KYB в Алматы

343245 KYB Амортизатор
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 343245
Наименование Амортизатор
Сторона установки Задний мост
Система амортизатора двухтрубный
Способ крепления амортизатора верхнее отверстие, нижнее отверстие
Тип амортизатора давление газа
Конструкция амортизатора Телескопический амортизатор

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Амортизатор KYB с артикулом 343245 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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