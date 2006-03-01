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Амортизатор артикул 341815 KYB в Алматы

341815 KYB Амортизатор
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 341815
Наименование Амортизатор
Сторона установки Задний мост
Тип амортизатора давление газа
Способ крепления амортизатора верхний стержень, нижнее отверстие
Система амортизатора двухтрубный
Конструкция амортизатора Амортизатор с пружиной отбоя

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
TOYOTA AVENSIS (_T25_) 2.0 D-4D (ADT250_) 2006.03 - 2008.11
TOYOTA AVENSIS (_T25_) 2.2 D-4D (ADT251_) 2006.03 - 2008.11
TOYOTA AVENSIS (_T25_) 2.2 D-CAT (ADT251_) 2006.03 - 2008.11
TOYOTA AVENSIS седан (_T25_) 2.0 D-4D (ADT250_) 2006.03 - 2008.10
TOYOTA AVENSIS седан (_T25_) 2.2 D-4D (ADT251_) 2006.03 - 2008.10
TOYOTA AVENSIS седан (_T25_) 2.2 D-CAT (ADT251_) 2006.03 - 2008.10
TOYOTA AVENSIS универсал (_T25_) 2.0 D-4D (ADT250_) 2006.03 - 2008.11
TOYOTA AVENSIS универсал (_T25_) 2.2 D-4D (ADT251_) 2006.03 - 2008.11
TOYOTA AVENSIS универсал (_T25_) 2.2 D-CAT (ADT251_) 2006.03 - 2008.11

Если хотите купить Амортизатор KYB с артикулом 341815 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

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