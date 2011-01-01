|Производитель / Поставщик
|KYB
|№ Производителя
|341487
|Наименование
|Амортизатор
|Сторона установки
|Задний мост
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Тип амортизатора
|давление газа
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень, нижнее отверстие
|Конструкция амортизатора
|Амортизатор
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SUBARU
IMPREZA седан (GE, GV)
1.5
2011.01 - Выпускается
SUBARU
IMPREZA седан (GE, GV)
1.5 AWD (GE3)
2011.01 - Выпускается
SUBARU
IMPREZA седан (GE, GV)
2.0 i AWD (GE7)
2011.01 - Выпускается
SUBARU
IMPREZA Хэтчбэк (GR, GH, G3)
1.5 AWD (GH3)
2008.01 - 2012.03
SUBARU
IMPREZA Хэтчбэк (GR, GH, G3)
1.5 F (GH2)
2008.01 - 2012.03
SUBARU
IMPREZA Хэтчбэк (GR, GH, G3)
2.0 R AWD (GH7)
2008.01 - 2012.03
SUBARU
IMPREZA Хэтчбэк (GR, GH, G3)
2.5 AWD (GHE)
2008.01 - 2012.03
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