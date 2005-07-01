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Амортизатор артикул 341461 KYB в Алматы

341461 KYB Амортизатор
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 341461
Наименование Амортизатор
Сторона установки передний мост
Система амортизатора двухтрубный
Тип амортизатора давление газа
Способ крепления амортизатора верхний стержень, нижнее отверстие
Конструкция амортизатора Амортизатор

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
NISSAN NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD 2005.07 - Выпускается
NISSAN NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD 2005.07 - Выпускается
NISSAN NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD 2005.07 - Выпускается
NISSAN NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB) 2005.07 - Выпускается
NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 2005.09 - Выпускается
NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD 2005.09 - Выпускается
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NISSAN PATHFINDER III (R51) 4.0 4WD 2005.09 - Выпускается

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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