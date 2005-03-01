|Производитель / Поставщик
|KYB
|№ Производителя
|341372
|Наименование
|Амортизатор
|Сторона установки
|передний мост
|Тип амортизатора
|давление газа
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень, нижнее отверстие
|Конструкция амортизатора
|Амортизатор
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
TOYOTA
HILUX VII Пикап (_N1_, _N2_, _N3_)
2.5 D-4D 4WD (KUN25)
2005.03 - 2015.05
TOYOTA
HILUX VII Пикап (_N1_, _N2_, _N3_)
2.5 D-4D 4WD (KUN25_)
2005.03 - 2015.05
TOYOTA
HILUX VII Пикап (_N1_, _N2_, _N3_)
2.5 D 4WD (KUN25)
2005.03 - 2015.05
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