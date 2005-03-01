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Амортизатор артикул 341372 KYB в Алматы

341372 KYB Амортизатор
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 341372
Наименование Амортизатор
Сторона установки передний мост
Тип амортизатора давление газа
Система амортизатора двухтрубный
Способ крепления амортизатора верхний стержень, нижнее отверстие
Конструкция амортизатора Амортизатор

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
TOYOTA HILUX VII Пикап (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D 4WD (KUN25) 2005.03 - 2015.05
TOYOTA HILUX VII Пикап (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D 4WD (KUN25_) 2005.03 - 2015.05
TOYOTA HILUX VII Пикап (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D 4WD (KUN25) 2005.03 - 2015.05

Если хотите купить Амортизатор KYB с артикулом 341372 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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