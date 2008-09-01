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Амортизатор артикул 341354 KYB в Алматы

341354 KYB Амортизатор
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 341354
Наименование Амортизатор
Сторона установки Задний мост
Тип амортизатора давление газа
Способ крепления амортизатора верхний стержень, нижнее отверстие
Система амортизатора двухтрубный
Конструкция амортизатора Амортизатор

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SUBARU OUTBACK (BL, BP) 2.0 D AWD (BPD) 2008.09 - 2009.09
SUBARU OUTBACK (BL, BP) 2.5 AWD (BP9) 2008.09 - 2009.09

Если хотите купить Амортизатор KYB с артикулом 341354 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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