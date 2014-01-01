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Амортизатор артикул 341202 KYB в Алматы

341202 KYB Амортизатор
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 341202
Наименование Амортизатор
Сторона установки Задний мост
Система амортизатора двухтрубный
Тип амортизатора давление газа
Способ крепления амортизатора верхний стержень, нижнее отверстие
Конструкция амортизатора Амортизатор

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Амортизатор KYB с артикулом 341202 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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