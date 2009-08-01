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Амортизатор артикул 340125 KYB в Алматы

340125 KYB Амортизатор
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 340125
Наименование Амортизатор
Сторона установки передний мост
Тип амортизатора давление газа
Система амортизатора двухтрубный
Способ крепления амортизатора верхний стержень, нижнее отверстие
Конструкция амортизатора Амортизатор

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) 3.0 D-4D (KDJ150_, KDJ150, KDJ155) 2009.08 - Выпускается
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_) 2009.08 - Выпускается
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_, GRJ150) 2009.08 - Выпускается

Если хотите купить Амортизатор KYB с артикулом 340125 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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