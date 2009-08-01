|Производитель / Поставщик
|KYB
|№ Производителя
|340125
|Наименование
|Амортизатор
|Сторона установки
|передний мост
|Тип амортизатора
|давление газа
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень, нижнее отверстие
|Конструкция амортизатора
|Амортизатор
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
TOYOTA
LAND CRUISER PRADO (_J15_)
3.0 D-4D (KDJ150_, KDJ150, KDJ155)
2009.08 - Выпускается
TOYOTA
LAND CRUISER PRADO (_J15_)
3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_)
2009.08 - Выпускается
TOYOTA
LAND CRUISER PRADO (_J15_)
4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_, GRJ150)
2009.08 - Выпускается
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