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Амортизатор артикул 340116 KYB в Алматы

340116 KYB Амортизатор
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 340116
Наименование Амортизатор
Сторона установки Задний мост
Система амортизатора двухтрубный
Тип амортизатора давление газа
Способ крепления амортизатора верхний стержень, нижнее отверстие
Конструкция амортизатора Амортизатор

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SUBARU IMPREZA Хэтчбэк (GP_) 2.0 AWD (GP7) 2012.06 - 2016.09
SUBARU XV (_GP_) 1.6 i AWD (GP3, G33GP) 2012.03 - Выпускается
SUBARU XV (_GP_) 2.0 D AWD (GPD) 2012.03 - Выпускается
SUBARU XV (_GP_) 2.0 i AWD (GP7, G33GP) 2012.03 - Выпускается

Если хотите купить Амортизатор KYB с артикулом 340116 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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