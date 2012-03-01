|Производитель / Поставщик
|KYB
|№ Производителя
|340116
|Наименование
|Амортизатор
|Сторона установки
|Задний мост
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Тип амортизатора
|давление газа
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень, нижнее отверстие
|Конструкция амортизатора
|Амортизатор
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SUBARU
IMPREZA Хэтчбэк (GP_)
2.0 AWD (GP7)
2012.06 - 2016.09
SUBARU
XV (_GP_)
1.6 i AWD (GP3, G33GP)
2012.03 - Выпускается
SUBARU
XV (_GP_)
2.0 D AWD (GPD)
2012.03 - Выпускается
SUBARU
XV (_GP_)
2.0 i AWD (GP7, G33GP)
2012.03 - Выпускается
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