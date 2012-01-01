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Амортизатор артикул 340115 KYB в Алматы

340115 KYB Амортизатор
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 340115
Наименование Амортизатор
Сторона установки Задний мост
Система амортизатора двухтрубный
Тип амортизатора давление газа
Способ крепления амортизатора верхний стержень, нижнее отверстие
Конструкция амортизатора Амортизатор

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
HONDA CR-V III (RE_) 2.2 i-DTEC 4WD (RE6) 2006.10 - Выпускается
HONDA CR-V IV (RM_) 2.0 AWD (RE5, RM2) 2012.01 - Выпускается
HONDA CR-V IV (RM_) 2.0 iVtec (RE5, RM1) 2012.01 - Выпускается
HONDA CR-V IV (RM_) 2.0 (RM1) 2012.01 - Выпускается
HONDA CR-V IV (RM_) 2.4 AWD 2012.01 - Выпускается
HONDA CR-V IV (RM_) 2.4 AWD (RM4) 2012.01 - Выпускается

Если хотите купить Амортизатор KYB с артикулом 340115 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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