|Производитель / Поставщик
|KYB
|№ Производителя
|340103
|Наименование
|Амортизатор
|Сторона установки
|Задний мост
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Тип амортизатора
|давление газа
|Способ крепления амортизатора
|нижнее отверстие, верхний стержень
|Конструкция амортизатора
|Телескопический амортизатор
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MITSUBISHI
OUTLANDER II (CW_W)
2.0 4WD
2006.11 - 2012.11
MITSUBISHI
OUTLANDER II (CW_W)
2.0 (CW4W)
2006.11 - 2012.11
MITSUBISHI
OUTLANDER II (CW_W)
2.0 DI-D (CW8W)
2006.11 - 2012.11
MITSUBISHI
OUTLANDER II (CW_W)
2.2 DI-D
2006.11 - 2012.11
MITSUBISHI
OUTLANDER II (CW_W)
2.2 DI-D 4WD
2006.11 - 2012.11
MITSUBISHI
OUTLANDER II (CW_W)
2.2 DI-D 4WD
2006.11 - 2012.11
MITSUBISHI
OUTLANDER II (CW_W)
2.2 DI-D 4WD
2006.11 - 2012.11
MITSUBISHI
OUTLANDER II (CW_W)
2.2 DI-D 4WD
2006.11 - 2012.11
MITSUBISHI
OUTLANDER II (CW_W)
2.4 4WD (CW5W)
2006.11 - 2012.11
MITSUBISHI
OUTLANDER II (CW_W)
2.4 4WD (CW5W)
2006.11 - 2012.11
MITSUBISHI
OUTLANDER II (CW_W)
2.4 (CW5W)
2006.11 - 2012.11
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