|Производитель / Поставщик
|KYB
|№ Производителя
|340062
|Наименование
|Амортизатор
|Сторона установки
|передний мост
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Тип амортизатора
|давление газа
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень, нижнее отверстие
|Конструкция амортизатора
|Амортизатор
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
TOYOTA
LAND CRUISER 200 (_J2_)
4.5 D V8 (VDJ200)
2012.01 - Выпускается
TOYOTA
LAND CRUISER 200 (_J2_)
4.6 V8 (URJ202)
2012.01 - Выпускается
TOYOTA
LAND CRUISER 200 (_J2_)
4.6 V8 (_URJ202W_)
2012.01 - Выпускается
TOYOTA
LAND CRUISER 200 (_J2_)
4.7 V8 (UZJ200)
2012.01 - Выпускается
Если хотите купить Амортизатор KYB с артикулом 340062 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита