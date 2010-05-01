|Производитель / Поставщик
|KYB
|№ Производителя
|340060
|Наименование
|Амортизатор
|Сторона установки
|Задний мост
|Тип амортизатора
|давление газа
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень, нижнее отверстие
|Конструкция амортизатора
|Амортизатор
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CITROËN
C4 AIRCROSS
1.6
2012.04 - Выпускается
CITROËN
C4 AIRCROSS
1.6 HDi 115
2012.04 - Выпускается
CITROËN
C4 AIRCROSS
1.6 HDi 115 AWC
2012.04 - Выпускается
CITROËN
C4 AIRCROSS
1.8 HDi 150
2012.04 - Выпускается
CITROËN
C4 AIRCROSS
1.8 HDi 150 AWC
2012.04 - Выпускается
MITSUBISHI
ASX (GA_W_)
1.6 DI-D
2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI
ASX (GA_W_)
1.6 DI-D 4WD
2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI
ASX (GA_W_)
1.6 MIVEC (GA1W)
2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI
ASX (GA_W_)
1.6 MIVEC (GA1W)
2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI
ASX (GA_W_)
1.8 DI-D 4WD (GA6W)
2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI
ASX (GA_W_)
1.8 DI-D 4WD (GA6W)
2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI
ASX (GA_W_)
1.8 DI-D (GA6W)
2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI
ASX (GA_W_)
1.8 DI-D (GA6W)
2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI
ASX (GA_W_)
1.8 (GA3W)
2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI
ASX (GA_W_)
2.0 MIVEC 4WD
2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI
ASX (GA_W_)
2.0 MIVEC (GA2W)
2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI
ASX (GA_W_)
2.2 DI-D 4WD (GA8W)
2010.05 - Выпускается
PEUGEOT
4008
1.6
2012.05 - Выпускается
PEUGEOT
4008
1.6 HDi
2012.05 - Выпускается
PEUGEOT
4008
1.6 HDi AWC
2012.05 - Выпускается
PEUGEOT
4008
1.8 HDi
2012.05 - Выпускается
PEUGEOT
4008
1.8 HDi AWC
2012.05 - Выпускается
PEUGEOT
4008
2.0 AWC
2012.05 - Выпускается
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