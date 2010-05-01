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Амортизатор артикул 340060 KYB в Алматы

340060 KYB Амортизатор
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 340060
Наименование Амортизатор
Сторона установки Задний мост
Тип амортизатора давление газа
Система амортизатора двухтрубный
Способ крепления амортизатора верхний стержень, нижнее отверстие
Конструкция амортизатора Амортизатор

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
CITROËN C4 AIRCROSS 1.6 2012.04 - Выпускается
CITROËN C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 2012.04 - Выпускается
CITROËN C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 AWC 2012.04 - Выпускается
CITROËN C4 AIRCROSS 1.8 HDi 150 2012.04 - Выпускается
CITROËN C4 AIRCROSS 1.8 HDi 150 AWC 2012.04 - Выпускается
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.6 DI-D 2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.6 DI-D 4WD 2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.6 MIVEC (GA1W) 2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.6 MIVEC (GA1W) 2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.8 DI-D 4WD (GA6W) 2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.8 DI-D 4WD (GA6W) 2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.8 DI-D (GA6W) 2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.8 DI-D (GA6W) 2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.8 (GA3W) 2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 2.0 MIVEC 4WD 2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 2.0 MIVEC (GA2W) 2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 2.2 DI-D 4WD (GA8W) 2010.05 - Выпускается
PEUGEOT 4008 1.6 2012.05 - Выпускается
PEUGEOT 4008 1.6 HDi 2012.05 - Выпускается
PEUGEOT 4008 1.6 HDi AWC 2012.05 - Выпускается
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PEUGEOT 4008 1.8 HDi AWC 2012.05 - Выпускается
PEUGEOT 4008 2.0 AWC 2012.05 - Выпускается

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