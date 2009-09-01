|Производитель / Поставщик
|KYB
|№ Производителя
|340057
|Наименование
|Амортизатор
|Сторона установки
|Задний мост
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Тип амортизатора
|давление газа
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень, нижнее отверстие
|Конструкция амортизатора
|Амортизатор
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SUBARU
OUTBACK (BR)
2.0 D AWD (BRD)
2009.09 - Выпускается
SUBARU
OUTBACK (BR)
2.5 i AWD (BR9)
2009.09 - Выпускается
SUBARU
OUTBACK (BR)
3.6 R AWD (BRF)
2009.09 - Выпускается
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