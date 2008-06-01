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Амортизатор артикул 340037 KYB в Алматы

340037 KYB Амортизатор
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 340037
Наименование Амортизатор
Сторона установки передний мост слева
Система амортизатора двухтрубный
Тип амортизатора давление газа
Способ крепления амортизатора верхний стержень
Конструкция амортизатора Амортизатор с пружиной отбоя
парные номера артикулов 340036

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
HONDA ACCORD VIII (CU) 2.0 i (CU1) 2008.06 - 2015.06
HONDA ACCORD VIII (CU) 2.2 i-DTEC (CU3) 2008.06 - 2015.06
HONDA ACCORD VIII (CU) 2.2 i-DTEC (CU3) 2008.06 - 2015.06
HONDA ACCORD VIII (CU) 2.4 i (CU2) 2008.06 - 2015.06
HONDA ACCORD VIII универсал (CW) 2.0 i (CW1) 2008.07 - Выпускается
HONDA ACCORD VIII универсал (CW) 2.2 i-DTEC (CW3) 2008.07 - Выпускается
HONDA ACCORD VIII универсал (CW) 2.2 i-DTEC (CW3) 2008.07 - Выпускается
HONDA ACCORD VIII универсал (CW) 2.4 i (CW2) 2008.07 - Выпускается

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