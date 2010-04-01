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Амортизатор артикул 340033 KYB в Алматы

340033 KYB Амортизатор
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 340033
Наименование Амортизатор
Сторона установки передний мост
Система амортизатора двухтрубный
Тип амортизатора давление газа
Способ крепления амортизатора верхний стержень, нижнее отверстие
Конструкция амортизатора Амортизатор

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MITSUBISHI L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) 2010.04 - 2015.12
MITSUBISHI L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) 2010.04 - 2015.12
MITSUBISHI L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) 2010.04 - 2015.12
MITSUBISHI L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) 2010.04 - 2015.12
MITSUBISHI L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D 4WD (KJ0T) 2019.07 - Выпускается
MITSUBISHI L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D 4WD (KL1T) 2019.07 - Выпускается
MITSUBISHI L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D (KJ0T) 2019.07 - Выпускается

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