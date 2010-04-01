|Производитель / Поставщик
|KYB
|№ Производителя
|340033
|Наименование
|Амортизатор
|Сторона установки
|передний мост
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Тип амортизатора
|давление газа
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень, нижнее отверстие
|Конструкция амортизатора
|Амортизатор
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MITSUBISHI
L200 / TRITON (KA_T, KB_T)
2.5 DI-D 4WD (KB4T)
2010.04 - 2015.12
MITSUBISHI
L200 / TRITON (KA_T, KB_T)
2.5 DI-D 4WD (KB4T)
2010.04 - 2015.12
MITSUBISHI
L200 / TRITON (KA_T, KB_T)
2.5 DI-D 4WD (KB4T)
2010.04 - 2015.12
MITSUBISHI
L200 / TRITON (KA_T, KB_T)
2.5 DI-D (KA4T)
2010.04 - 2015.12
MITSUBISHI
L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_)
2.4 DI-D 4WD (KJ0T)
2019.07 - Выпускается
MITSUBISHI
L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_)
2.4 DI-D 4WD (KL1T)
2019.07 - Выпускается
MITSUBISHI
L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_)
2.4 DI-D (KJ0T)
2019.07 - Выпускается
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