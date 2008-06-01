|Производитель / Поставщик
|KYB
|№ Производителя
|340031
|Наименование
|Амортизатор
|Сторона установки
|Задний мост
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Тип амортизатора
|давление газа
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень
|Конструкция амортизатора
|Амортизатор
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HONDA
ACCORD VIII (CU)
2.0 i (CU1)
2008.06 - 2015.06
HONDA
ACCORD VIII (CU)
2.2 i-DTEC (CU3)
2008.06 - 2015.06
HONDA
ACCORD VIII (CU)
2.2 i-DTEC (CU3)
2008.06 - 2015.06
HONDA
ACCORD VIII (CU)
2.4 i (CU2)
2008.06 - 2015.06
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