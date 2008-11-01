|Производитель / Поставщик
|KYB
|№ Производителя
|339817
|Наименование
|Амортизатор
|Сторона установки
|передний мост слева
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Тип амортизатора
|давление газа
|Конструкция амортизатора
|Амортизационная стойка
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
TOYOTA
AVENSIS седан (_T27_)
1.6 D4-D (WWT270_)
2008.11 - 2018.10
TOYOTA
AVENSIS седан (_T27_)
1.6 VVT-i (ZRT270_)
2008.11 - 2018.10
TOYOTA
AVENSIS седан (_T27_)
1.8 VVT-i (ZRT271_)
2008.11 - 2018.10
TOYOTA
AVENSIS седан (_T27_)
2.0 D-4D (ADT270_)
2008.11 - 2018.10
TOYOTA
AVENSIS седан (_T27_)
2.0 D-4D (ADT270_)
2008.11 - 2018.10
TOYOTA
AVENSIS седан (_T27_)
2.0 D-4D (WWT271_)
2008.11 - 2018.10
TOYOTA
AVENSIS седан (_T27_)
2.0 VVT-i (ZRT272_)
2008.11 - 2018.10
TOYOTA
AVENSIS седан (_T27_)
2.2 D-4D (ADT271_)
2008.11 - 2018.10
TOYOTA
AVENSIS седан (_T27_)
2.2 D-4D (ADT271_)
2008.11 - 2018.10
TOYOTA
AVENSIS универсал (_T27_)
1.6 D4-D (WWT270_)
2008.11 - 2018.10
TOYOTA
AVENSIS универсал (_T27_)
1.6 VVT-i (ZRT270_)
2008.11 - 2018.10
TOYOTA
AVENSIS универсал (_T27_)
1.8 VVT-i (ZRT271_)
2008.11 - 2018.10
TOYOTA
AVENSIS универсал (_T27_)
2.0 D-4D (ADT270_)
2008.11 - 2018.10
TOYOTA
AVENSIS универсал (_T27_)
2.0 D-4D (ADT270_)
2008.11 - 2018.10
TOYOTA
AVENSIS универсал (_T27_)
2.0 D-4D (WWT271_)
2008.11 - 2018.10
TOYOTA
AVENSIS универсал (_T27_)
2.0 VVT-i (ZRT272_)
2008.11 - 2018.10
TOYOTA
AVENSIS универсал (_T27_)
2.2 D-4D (ADT271_)
2008.11 - 2018.10
TOYOTA
AVENSIS универсал (_T27_)
2.2 D-4D (ADT271_)
2008.11 - 2018.10
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