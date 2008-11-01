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Амортизатор артикул 339816 KYB в Алматы

339816 KYB Амортизатор
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 339816
Наименование Амортизатор
Сторона установки передний мост справа
Система амортизатора двухтрубный
Тип амортизатора давление газа
Конструкция амортизатора Амортизационная стойка
Способ крепления амортизатора верхний стержень

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
TOYOTA AVENSIS седан (_T27_) 1.6 D4-D (WWT270_) 2008.11 - 2018.10
TOYOTA AVENSIS седан (_T27_) 1.6 VVT-i (ZRT270_) 2008.11 - 2018.10
TOYOTA AVENSIS седан (_T27_) 1.8 VVT-i (ZRT271_) 2008.11 - 2018.10
TOYOTA AVENSIS седан (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_) 2008.11 - 2018.10
TOYOTA AVENSIS седан (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_) 2008.11 - 2018.10
TOYOTA AVENSIS седан (_T27_) 2.0 D-4D (WWT271_) 2008.11 - 2018.10
TOYOTA AVENSIS седан (_T27_) 2.0 VVT-i (ZRT272_) 2008.11 - 2018.10
TOYOTA AVENSIS седан (_T27_) 2.2 D-4D (ADT271_) 2008.11 - 2018.10
TOYOTA AVENSIS седан (_T27_) 2.2 D-4D (ADT271_) 2008.11 - 2018.10
TOYOTA AVENSIS универсал (_T27_) 1.6 D4-D (WWT270_) 2008.11 - 2018.10
TOYOTA AVENSIS универсал (_T27_) 1.6 VVT-i (ZRT270_) 2008.11 - 2018.10
TOYOTA AVENSIS универсал (_T27_) 1.8 VVT-i (ZRT271_) 2008.11 - 2018.10
TOYOTA AVENSIS универсал (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_) 2008.11 - 2018.10
TOYOTA AVENSIS универсал (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_) 2008.11 - 2018.10
TOYOTA AVENSIS универсал (_T27_) 2.0 D-4D (WWT271_) 2008.11 - 2018.10
TOYOTA AVENSIS универсал (_T27_) 2.0 VVT-i (ZRT272_) 2008.11 - 2018.10
TOYOTA AVENSIS универсал (_T27_) 2.2 D-4D (ADT271_) 2008.11 - 2018.10
TOYOTA AVENSIS универсал (_T27_) 2.2 D-4D (ADT271_) 2008.11 - 2018.10

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