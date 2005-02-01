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Амортизатор артикул 339742 KYB в Алматы

339742 KYB Амортизатор
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 339742
Наименование Амортизатор
Сторона установки передний мост справа
Система амортизатора двухтрубный
Тип амортизатора давление газа
Конструкция амортизатора Амортизационная стойка
парные номера артикулов 339743
Способ крепления амортизатора верхний стержень

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 2006.01 - 2010.03
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 2006.01 - 2010.03
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 2006.01 - 2010.03
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