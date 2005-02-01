|Производитель / Поставщик
|KYB
|№ Производителя
|339742
|Наименование
|Амортизатор
|Сторона установки
|передний мост справа
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Тип амортизатора
|давление газа
|Конструкция амортизатора
|Амортизационная стойка
|парные номера артикулов
|339743
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HYUNDAI
TUCSON (JM)
2.0 CRDi
2006.01 - 2010.03
HYUNDAI
TUCSON (JM)
2.0 CRDi
2006.01 - 2010.03
HYUNDAI
TUCSON (JM)
2.0 CRDi
2006.01 - 2010.03
HYUNDAI
TUCSON (JM)
2.0 CRDi Привод на все колеса
2006.01 - 2010.03
HYUNDAI
TUCSON (JM)
2.0 CRDi Привод на все колеса
2006.01 - 2010.03
HYUNDAI
TUCSON (JM)
2.0 CRDi Привод на все колеса
2006.01 - 2010.03
HYUNDAI
TUCSON (JM)
2.0 CRDi Привод на все колеса
2006.01 - 2010.03
KIA
SPORTAGE II (JE_, KM)
2.0 CRDi
2005.02 - Выпускается
KIA
SPORTAGE II (JE_, KM)
2.0 CRDi
2005.02 - Выпускается
KIA
SPORTAGE II (JE_, KM)
2.0 CRDi
2005.02 - Выпускается
KIA
SPORTAGE II (JE_, KM)
2.0 CRDi
2005.02 - Выпускается
KIA
SPORTAGE II (JE_, KM)
2.0 CRDi 4WD
2005.02 - Выпускается
KIA
SPORTAGE II (JE_, KM)
2.0 CRDi 4WD
2005.02 - Выпускается
KIA
SPORTAGE II (JE_, KM)
2.0 CRDi 4WD
2005.02 - Выпускается
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