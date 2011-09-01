|Производитель / Поставщик
|KYB
|№ Производителя
|339352
|Наименование
|339 352_амортизатор передний левый!\ Toyota Camry 11>
|Сторона установки
|передний мост слева
|Тип амортизатора
|давление газа
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Конструкция амортизатора
|Амортизационная стойка
|парные номера артикулов
|339351
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
TOYOTA
CAMRY седан (_V5_)
2.5 (ASV50_)
2011.09 - Выпускается
TOYOTA
CAMRY седан (_V5_)
3.5 (GSV50_)
2011.09 - Выпускается
TOYOTA
CAMRY седан (_V5_)
3.5 (GSV50_)
2011.09 - Выпускается
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