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Амортизатор артикул 339282 KYB в Алматы

339282 KYB Амортизатор
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 339282
Наименование Амортизатор
Сторона установки передний мост слева
Система амортизатора двухтрубный
Тип амортизатора давление газа
Конструкция амортизатора Амортизационная стойка, Амортизатор с пружиной отбоя
парные номера артикулов 339281
Способ крепления амортизатора верхний стержень

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
LEXUS RX (_L1_) 270 (AGL10_) 2008.12 - 2015.08
LEXUS RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_) 2008.12 - 2015.08
LEXUS RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_) 2008.12 - 2015.08
LEXUS RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_) 2008.12 - 2015.08
LEXUS RX (_L1_) 350 (GYL10_) 2008.12 - 2015.08
LEXUS RX (_L1_) 350 (GYL10_) 2008.12 - 2015.08
LEXUS RX (_L1_) 450h AWD (GYL15, GYL15_) 2008.12 - 2015.08
LEXUS RX (_L1_) 450h (GYL10, GYL10_) 2008.12 - 2015.08

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+7 (705) 207 73-59

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