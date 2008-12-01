|Производитель / Поставщик
|KYB
|№ Производителя
|339282
|Наименование
|Амортизатор
|Сторона установки
|передний мост слева
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Тип амортизатора
|давление газа
|Конструкция амортизатора
|Амортизационная стойка, Амортизатор с пружиной отбоя
|парные номера артикулов
|339281
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
LEXUS
RX (_L1_)
270 (AGL10_)
2008.12 - 2015.08
LEXUS
RX (_L1_)
350 AWD (GGL15_)
2008.12 - 2015.08
LEXUS
RX (_L1_)
350 AWD (GGL15_)
2008.12 - 2015.08
LEXUS
RX (_L1_)
350 AWD (GGL15_)
2008.12 - 2015.08
LEXUS
RX (_L1_)
350 (GYL10_)
2008.12 - 2015.08
LEXUS
RX (_L1_)
350 (GYL10_)
2008.12 - 2015.08
LEXUS
RX (_L1_)
450h AWD (GYL15, GYL15_)
2008.12 - 2015.08
LEXUS
RX (_L1_)
450h (GYL10, GYL10_)
2008.12 - 2015.08
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