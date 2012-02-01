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Амортизатор артикул 339280 KYB в Алматы

339280 KYB Амортизатор
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 339280
Наименование Амортизатор
Сторона установки передний мост слева
Тип амортизатора давление газа
Конструкция амортизатора Амортизационная стойка
Система амортизатора двухтрубный
парные номера артикулов 339279
Способ крепления амортизатора верхний стержень

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
HONDA CIVIC IX седан (FB) 1.8 (FB2) 2012.02 - Выпускается
HONDA CIVIC IX седан (FB) 1.8 (FB2) 2012.02 - Выпускается

Если хотите купить Амортизатор KYB с артикулом 339280 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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