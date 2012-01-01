|Производитель / Поставщик
|KYB
|№ Производителя
|339261
|Наименование
|Амортизатор
|Сторона установки
|передний мост справа
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Тип амортизатора
|давление газа
|Конструкция амортизатора
|Амортизационная стойка
|парные номера артикулов
|339262
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HONDA
CR-V III (RE_)
2.0 i-VTEC 4WD (RE5, RE2)
2006.10 - Выпускается
HONDA
CR-V III (RE_)
2.2 i-CTDi 4WD (RE6)
2006.10 - Выпускается
HONDA
CR-V III (RE_)
2.2 i-DTEC 4WD (RE6)
2006.10 - Выпускается
HONDA
CR-V III (RE_)
2.4 i-Vtec 4WD (RE4)
2006.10 - Выпускается
HONDA
CR-V III (RE_)
2.4 i-VTEC 4WD (RE4)
2006.10 - Выпускается
HONDA
CR-V III (RE_)
2.4 i-VTEC 4WD (RE7)
2006.10 - Выпускается
HONDA
CR-V III (RE_)
2.4 (RE3)
2006.10 - Выпускается
HONDA
CR-V IV (RM_)
2.0 AWD (RE5, RM2)
2012.01 - Выпускается
HONDA
CR-V IV (RM_)
2.0 iVtec (RE5, RM1)
2012.01 - Выпускается
HONDA
CR-V IV (RM_)
2.0 (RM1)
2012.01 - Выпускается
HONDA
CR-V IV (RM_)
2.4 AWD (RM4)
2012.01 - Выпускается
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