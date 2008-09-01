|Производитель / Поставщик
|KYB
|№ Производителя
|339199
|Наименование
|Амортизатор
|Сторона установки
|передний мост слева
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Тип амортизатора
|давление газа
|Конструкция амортизатора
|Амортизационная стойка
|парные номера артикулов
|339198
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
NISSAN
X-TRAIL II (T31)
2.0 4x4
2007.06 - 2013.11
NISSAN
X-TRAIL II (T31)
2.0 4x4
2007.06 - 2013.11
NISSAN
X-TRAIL II (T31)
2.0 dCi
2007.06 - 2013.11
NISSAN
X-TRAIL II (T31)
2.0 dCi 4x4
2007.06 - 2013.11
NISSAN
X-TRAIL II (T31)
2.0 dCi 4x4
2007.06 - 2013.11
NISSAN
X-TRAIL II (T31)
2.0 FWD
2007.06 - 2013.11
NISSAN
X-TRAIL II (T31)
2.0 FWD
2007.06 - 2013.11
NISSAN
X-TRAIL II (T31)
2.5 4x4
2007.06 - 2013.11
RENAULT
KOLEOS I (HY_)
2.0 dCi 4x4 (HY0B)
2008.09 - Выпускается
RENAULT
KOLEOS I (HY_)
2.0 dCi 4x4 (HY0K)
2008.09 - Выпускается
RENAULT
KOLEOS I (HY_)
2.0 dCi (HY0K)
2008.09 - Выпускается
RENAULT
KOLEOS I (HY_)
2.5 4x4 (HY0C, HY0N)
2008.09 - Выпускается
RENAULT
KOLEOS I (HY_)
2.5 (HY0C, HY0N)
2008.09 - Выпускается
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