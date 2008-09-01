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Амортизатор артикул 339198 KYB в Алматы

339198 KYB Амортизатор
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 339198
Наименование Амортизатор
Сторона установки передний мост справа
Система амортизатора двухтрубный
Тип амортизатора давление газа
Конструкция амортизатора Амортизационная стойка
парные номера артикулов 339199
Способ крепления амортизатора верхний стержень

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.0 4x4 2007.06 - 2013.11
NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.0 4x4 2007.06 - 2013.11
NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.0 dCi 2007.06 - 2013.11
NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.0 dCi 4x4 2007.06 - 2013.11
NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.0 dCi 4x4 2007.06 - 2013.11
NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.0 FWD 2007.06 - 2013.11
NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.0 FWD 2007.06 - 2013.11
NISSAN X-TRAIL II (T31) 2.5 4x4 2007.06 - 2013.11
RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi 4x4 (HY0B) 2008.09 - Выпускается
RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi 4x4 (HY0K) 2008.09 - Выпускается
RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.0 dCi (HY0K) 2008.09 - Выпускается
RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.5 4x4 (HY0C, HY0N) 2008.09 - Выпускается
RENAULT KOLEOS I (HY_) 2.5 (HY0C, HY0N) 2008.09 - Выпускается

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