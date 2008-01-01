|Производитель / Поставщик
|KYB
|№ Производителя
|339170
|Наименование
|Амортизатор
|Сторона установки
|передний мост слева
|Тип амортизатора
|давление газа
|Конструкция амортизатора
|Амортизационная стойка
|Система амортизатора
|двухтрубный
|парные номера артикулов
|339169
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SUBARU
FORESTER (SH_)
2.0 AWD (SH5)
2008.01 - 2013.09
SUBARU
FORESTER (SH_)
2.0 AWD (SHJ)
2008.01 - 2013.09
SUBARU
FORESTER (SH_)
2.0 D AWD (SHH)
2008.01 - 2013.09
SUBARU
FORESTER (SH_)
2.5 AWD (SH9)
2008.01 - 2013.09
SUBARU
FORESTER (SH_)
2.5 AWD (SH9)
2008.01 - 2013.09
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