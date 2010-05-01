|Производитель / Поставщик
|KYB
|№ Производителя
|339118
|Наименование
|Амортизатор
|Сторона установки
|передний мост слева
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Тип амортизатора
|давление газа
|Конструкция амортизатора
|Амортизационная стойка
|парные номера артикулов
|339117
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MITSUBISHI
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
1.5
2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
1.8 (CY3A, CY6A)
2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
2.0
2010.05 - Выпускается
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