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Амортизатор артикул 339118 KYB в Алматы

339118 KYB Амортизатор
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 339118
Наименование Амортизатор
Сторона установки передний мост слева
Система амортизатора двухтрубный
Тип амортизатора давление газа
Конструкция амортизатора Амортизационная стойка
парные номера артикулов 339117
Способ крепления амортизатора верхний стержень

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.5 2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 (CY3A, CY6A) 2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2.0 2010.05 - Выпускается

Если хотите купить Амортизатор KYB с артикулом 339118 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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