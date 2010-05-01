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Амортизатор передний GAS R артикул 339117 KYB в Алматы

339117 KYB Амортизатор передний GAS R
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 339117
Наименование Амортизатор передний GAS R
Сторона установки передний мост справа
Система амортизатора двухтрубный
Тип амортизатора давление газа
Конструкция амортизатора Амортизационная стойка
парные номера артикулов 339118
Способ крепления амортизатора верхний стержень
Запчасть амортизатор передний GAS R представлена по производителю KAYABA с артикулом 339117. У данной детали есть аналоги с номерами: 339117 Амортизаторы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия амортизатор передний GAS R на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные амортизаторы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя KAYABA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.5 2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 (CY3A, CY6A) 2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2.0 2010.05 - Выпускается

Если хотите купить Амортизатор передний GAS R KYB с артикулом 339117 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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