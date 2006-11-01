|Производитель / Поставщик
|KYB
|№ Производителя
|339081
|Наименование
|Амортизатор
|Сторона установки
|передний мост слева
|Тип амортизатора
|давление газа
|Конструкция амортизатора
|Амортизационная стойка, Амортизатор с пружиной отбоя
|Система амортизатора
|двухтрубный
|парные номера артикулов
|339080
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CITROËN
C-CROSSER (VU_, VV_)
2.2 HDi
2007.02 - 2012.12
CITROËN
C-CROSSER (VU_, VV_)
2.4 16V
2007.02 - 2012.12
MITSUBISHI
OUTLANDER II (CW_W)
2.0 4WD
2006.11 - 2012.11
MITSUBISHI
OUTLANDER II (CW_W)
2.0 (CW4W)
2006.11 - 2012.11
MITSUBISHI
OUTLANDER II (CW_W)
2.0 DI-D (CW8W)
2006.11 - 2012.11
MITSUBISHI
OUTLANDER II (CW_W)
2.2 DI-D
2006.11 - 2012.11
MITSUBISHI
OUTLANDER II (CW_W)
2.2 DI-D 4WD
2006.11 - 2012.11
MITSUBISHI
OUTLANDER II (CW_W)
2.2 DI-D 4WD
2006.11 - 2012.11
MITSUBISHI
OUTLANDER II (CW_W)
2.2 DI-D 4WD
2006.11 - 2012.11
MITSUBISHI
OUTLANDER II (CW_W)
2.4 4WD (CW5W)
2006.11 - 2012.11
MITSUBISHI
OUTLANDER II (CW_W)
2.4 (CW5W)
2006.11 - 2012.11
MITSUBISHI
OUTLANDER II (CW_W)
3.0 4WD (CW6W)
2006.11 - 2012.11
MITSUBISHI
OUTLANDER II (CW_W)
3.0 AWD
2006.11 - 2012.11
PEUGEOT
4007 (VU_, VV_)
2.2 HDi
2007.02 - 2013.03
PEUGEOT
4007 (VU_, VV_)
2.4 16V
2007.02 - 2013.03
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