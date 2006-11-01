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Амортизатор артикул 339080 KYB в Алматы

339080 KYB Амортизатор
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 339080
Наименование Амортизатор
Сторона установки передний мост справа
Тип амортизатора давление газа
Конструкция амортизатора Амортизационная стойка, Амортизатор с пружиной отбоя
Система амортизатора двухтрубный
парные номера артикулов 339081
Способ крепления амортизатора верхний стержень

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
CITROËN C-CROSSER (VU_, VV_) 2.2 HDi 2007.02 - 2012.12
CITROËN C-CROSSER (VU_, VV_) 2.4 16V 2007.02 - 2012.12
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.0 4WD 2006.11 - 2012.11
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.0 (CW4W) 2006.11 - 2012.11
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.0 DI-D (CW8W) 2006.11 - 2012.11
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.2 DI-D 2006.11 - 2012.11
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.2 DI-D 4WD 2006.11 - 2012.11
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.2 DI-D 4WD 2006.11 - 2012.11
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.2 DI-D 4WD 2006.11 - 2012.11
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.4 4WD (CW5W) 2006.11 - 2012.11
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.4 (CW5W) 2006.11 - 2012.11
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 3.0 4WD (CW6W) 2006.11 - 2012.11
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 3.0 AWD 2006.11 - 2012.11
PEUGEOT 4007 (VU_, VV_) 2.2 HDi 2007.02 - 2013.03
PEUGEOT 4007 (VU_, VV_) 2.4 16V 2007.02 - 2013.03

Если хотите купить Амортизатор KYB с артикулом 339080 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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