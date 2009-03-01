|Производитель / Поставщик
|KYB
|№ Производителя
|339032
|Наименование
|Амортизатор
|Сторона установки
|передний мост слева
|Тип амортизатора
|давление газа
|Конструкция амортизатора
|Амортизационная стойка
|Система амортизатора
|двухтрубный
|парные номера артикулов
|339031
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
TOYOTA
RAV 4 III (_A3_)
2.0 4WD (ACA30_)
2009.03 - 2013.06
TOYOTA
RAV 4 III (_A3_)
2.0 4WD (ZSA30)
2009.03 - 2013.06
TOYOTA
RAV 4 III (_A3_)
2.0 4WD (ZSA30_)
2009.03 - 2013.06
TOYOTA
RAV 4 III (_A3_)
2.2 D 4WD (ALA30_)
2009.03 - 2013.06
TOYOTA
RAV 4 III (_A3_)
2.2 D 4WD (ALA30_)
2009.03 - 2013.06
TOYOTA
RAV 4 III (_A3_)
2.2 D 4WD (ALA30_)
2009.03 - 2013.06
TOYOTA
RAV 4 III (_A3_)
2.2 D 4WD (ALA30_)
2009.03 - 2013.06
TOYOTA
RAV 4 III (_A3_)
2.4 4WD (ACA31, ACA33)
2009.03 - 2013.06
TOYOTA
RAV 4 III (_A3_)
2.4 (ACA36, ACA38)
2009.03 - 2013.06
TOYOTA
RAV 4 III (_A3_)
2.4 (ACA36, ACA38)
2009.03 - 2013.06
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