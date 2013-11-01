|Производитель / Поставщик
|KYB
|№ Производителя
|338749
|Наименование
|Амортизатор
|Сторона установки
|передний мост
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Тип амортизатора
|давление газа
|Конструкция амортизатора
|Амортизационная стойка, Амортизатор с пружиной отбоя
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень
|Длина [мм]
|250
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
RENAULT
LOGAN/STEPWAY II (L8_)
1.2
2013.11 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY II (B8_)
1.2 16V
2013.11 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY II (B8_)
1.2 16V
2013.11 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY II (B8_)
1.6
2013.11 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY II (B8_)
1.6
2013.11 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY II (B8_)
1.6
2013.11 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY II (B8_)
1.6 (B8JA)
2013.11 - Выпускается
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