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Амортизатор артикул 338749 KYB в Алматы

338749 KYB Амортизатор
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 338749
Наименование Амортизатор
Сторона установки передний мост
Система амортизатора двухтрубный
Тип амортизатора давление газа
Конструкция амортизатора Амортизационная стойка, Амортизатор с пружиной отбоя
Способ крепления амортизатора верхний стержень
Длина [мм] 250

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
RENAULT LOGAN/STEPWAY II (L8_) 1.2 2013.11 - Выпускается
RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.2 16V 2013.11 - Выпускается
RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.2 16V 2013.11 - Выпускается
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RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.6 2013.11 - Выпускается
RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.6 (B8JA) 2013.11 - Выпускается

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