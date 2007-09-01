|Производитель / Поставщик
|KYB
|№ Производителя
|3358000
|Наименование
|Амортизатор
|Сторона установки
|передний мост
|Тип амортизатора
|давление газа
|Конструкция амортизатора
|Амортизационная стойка
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Диаметр 1/диаметр 2 [мм]
|25/55
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень, нижняя скоба
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VW
TIGUAN (5N)
1.4 TSI
2007.09 - Выпускается
VW
TIGUAN (5N)
1.4 TSI
2007.09 - Выпускается
VW
TIGUAN (5N)
1.4 TSI
2007.09 - Выпускается
VW
TIGUAN (5N)
1.4 TSI
2007.09 - Выпускается
VW
TIGUAN (5N)
1.4 TSI
2007.09 - Выпускается
VW
TIGUAN (5N)
1.4 TSI 4motion
2007.09 - Выпускается
VW
TIGUAN (5N)
1.4 TSI 4motion
2007.09 - Выпускается
VW
TIGUAN (5N)
2.0 TDI
2007.09 - Выпускается
VW
TIGUAN (5N)
2.0 TDI
2007.09 - Выпускается
VW
TIGUAN (5N)
2.0 TDI
2007.09 - Выпускается
VW
TIGUAN (5N)
2.0 TDI 4motion
2007.09 - Выпускается
VW
TIGUAN (5N)
2.0 TDI 4motion
2007.09 - Выпускается
VW
TIGUAN (5N)
2.0 TDI 4motion
2007.09 - Выпускается
VW
TIGUAN (5N)
2.0 TDI 4motion
2007.09 - Выпускается
VW
TIGUAN (5N)
2.0 TDI 4motion
2007.09 - Выпускается
VW
TIGUAN (5N)
2.0 TDI 4motion
2007.09 - Выпускается
VW
TIGUAN (5N)
2.0 TDI 4motion
2007.09 - Выпускается
VW
TIGUAN (5N)
2.0 TFSI 4motion
2007.09 - Выпускается
VW
TIGUAN (5N)
2.0 TFSI 4motion
2007.09 - Выпускается
VW
TIGUAN (5N)
2.0 TSI 4motion
2007.09 - Выпускается
VW
TIGUAN (5N)
2.0 TSI 4motion
2007.09 - Выпускается
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