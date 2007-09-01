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Амортизатор артикул 3358000 KYB в Алматы

3358000 KYB Амортизатор
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 3358000
Наименование Амортизатор
Сторона установки передний мост
Тип амортизатора давление газа
Конструкция амортизатора Амортизационная стойка
Система амортизатора двухтрубный
Диаметр 1/диаметр 2 [мм] 25/55
Способ крепления амортизатора верхний стержень, нижняя скоба

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
VW TIGUAN (5N) 1.4 TSI 2007.09 - Выпускается
VW TIGUAN (5N) 1.4 TSI 2007.09 - Выпускается
VW TIGUAN (5N) 1.4 TSI 2007.09 - Выпускается
VW TIGUAN (5N) 1.4 TSI 2007.09 - Выпускается
VW TIGUAN (5N) 1.4 TSI 2007.09 - Выпускается
VW TIGUAN (5N) 1.4 TSI 4motion 2007.09 - Выпускается
VW TIGUAN (5N) 1.4 TSI 4motion 2007.09 - Выпускается
VW TIGUAN (5N) 2.0 TDI 2007.09 - Выпускается
VW TIGUAN (5N) 2.0 TDI 2007.09 - Выпускается
VW TIGUAN (5N) 2.0 TDI 2007.09 - Выпускается
VW TIGUAN (5N) 2.0 TDI 4motion 2007.09 - Выпускается
VW TIGUAN (5N) 2.0 TDI 4motion 2007.09 - Выпускается
VW TIGUAN (5N) 2.0 TDI 4motion 2007.09 - Выпускается
VW TIGUAN (5N) 2.0 TDI 4motion 2007.09 - Выпускается
VW TIGUAN (5N) 2.0 TDI 4motion 2007.09 - Выпускается
VW TIGUAN (5N) 2.0 TDI 4motion 2007.09 - Выпускается
VW TIGUAN (5N) 2.0 TDI 4motion 2007.09 - Выпускается
VW TIGUAN (5N) 2.0 TFSI 4motion 2007.09 - Выпускается
VW TIGUAN (5N) 2.0 TFSI 4motion 2007.09 - Выпускается
VW TIGUAN (5N) 2.0 TSI 4motion 2007.09 - Выпускается
VW TIGUAN (5N) 2.0 TSI 4motion 2007.09 - Выпускается

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