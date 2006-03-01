|Производитель / Поставщик
|KYB
|№ Производителя
|334839
|Наименование
|Амортизатор
|Сторона установки
|передний мост слева
|Тип амортизатора
|давление газа
|Конструкция амортизатора
|Амортизационная стойка
|Система амортизатора
|двухтрубный
|парные номера артикулов
|334838
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
FORD
C-MAX (DM2)
1.6
2007.02 - 2010.09
FORD
FOCUS II (DA_, HCP, DP)
1.6 LPG
2006.03 - 2012.09
FORD
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)
1.6 LPG
2006.03 - 2012.09
FORD
FOCUS II Кабриолет
1.6
2006.10 - 2010.09
FORD
FOCUS II Кабриолет
2.0
2006.10 - 2010.09
FORD
FOCUS II Кабриолет
2.0 TDCi
2006.10 - 2010.09
FORD
FOCUS II седан (DB_, FCH, DH)
1.4
2006.03 - 2012.09
FORD
FOCUS II седан (DB_, FCH, DH)
1.6
2006.03 - 2012.09
FORD
FOCUS II седан (DB_, FCH, DH)
1.6 Ti
2006.03 - 2012.09
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