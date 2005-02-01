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Амортизатор артикул 334817 KYB в Алматы

334817 KYB Амортизатор
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 334817
Наименование Амортизатор
Сторона установки передний мост справа
Тип амортизатора давление газа
Конструкция амортизатора Амортизационная стойка
Система амортизатора двухтрубный
парные номера артикулов 334818
Способ крепления амортизатора верхний стержень

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
TOYOTA COROLLA / ALLEX (_E12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123_) 2005.02 - 2007.02

Если хотите купить Амортизатор KYB с артикулом 334817 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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