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3348024_амортизатор передний левый газовый! Excel-G\ Nissan Sentra, Pulsar 14> артикул 3348024 KYB в Алматы

3348024 KYB 3348024_амортизатор передний левый газовый! Excel-G\ Nissan Sentra, Pulsar 14>
Производитель / Поставщик KYB
№ Производителя 3348024
Наименование 3348024_амортизатор передний левый газовый! Excel-G\ Nissan Sentra, Pulsar 14>
Сторона установки передний мост слева
Система амортизатора двухтрубный
Тип амортизатора давление газа
Конструкция амортизатора Амортизационная стойка
парные номера артикулов 3348023
Способ крепления амортизатора верхний стержень

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
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Если хотите купить 3348024_амортизатор передний левый газовый! Excel-G\ Nissan Sentra, Pulsar 14> KYB с артикулом 3348024 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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