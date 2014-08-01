|Производитель / Поставщик
|KYB
|№ Производителя
|3348024
|Наименование
|3348024_амортизатор передний левый газовый! Excel-G\ Nissan Sentra, Pulsar 14>
|Сторона установки
|передний мост слева
|Система амортизатора
|двухтрубный
|Тип амортизатора
|давление газа
|Конструкция амортизатора
|Амортизационная стойка
|парные номера артикулов
|3348023
|Способ крепления амортизатора
|верхний стержень
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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NISSAN
TIIDA Хэтчбэк (C13)
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2014.10 - Выпускается
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